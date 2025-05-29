Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden Girne Kalesi’nin arkasındaki düzenlemelerin ara emri ile durdurulması ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Murat Şenkul, “Halkımın, ülkemin malına sahip çıkmak benim işimi, gücümü, rahat hayatımı bırakıp belediye başkanı olma sebebimdir” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Bilerek veya bilmeyerek bu sebebe aykırı davranış içinde olan kişilerle sürekli çatışma içinde olmam benden dolayı değil başkanı olduğum şehrin talan edilmeye devam edilmeye çalışılmasındandır” dedi.

“Şimdi bunları söyledim diye, çok cici bici, uslu, politik, laf dinleyen biri olduğumu iddia etmediğim gibi zor ve sert karakterde biri olduğumu da farkındayım” açıklamasını yapan Girne Belediye Başkanı Şenkul, şöyle devam etti:

“ÜLKEMİZ İÇİN MÜCADELEYİ AYNI SAFLARDA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Son olayda bize biraz acımasız ve sabırsız davranılmıştır, bu konuda çok netim çünkü dünkü ara emri olmasa bugün tüm süreç tamamlanacaktı.

Tüm bunlara rağmen bizimle ayni gaileyi taşıyan insanlara karşı kırgın olsam da kızgın değilim ve bu çerçevede bugün Şehir Plancıları Odası başkanı Berkay arkadaşla da uzun uzun samimi bir sohbet yaptığımızın bilinmesini istiyorum.

Bir şekilde bu kriz geçecek ve bundan sonra ülkemiz için mücadeleyi aynı saflarda vermeye devam edeceğiz. Bir kişi hariç bu söylediklerim tüm meslek odası üyeleri için samimi düşüncelerimdir. Bu noktadan hareketle tüm beni seven sayan dostlardan ricam sağduyu ile bu konuyu takibe devam etmeleridir.”