Girne’de sabahın erken saatlerinde bir galeri kundaklandı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işletmenin bir süre önce son dönemde adı sıkça duyulan bir çete tarafından tehdit edildiğinin bilindiğini ifade etti.

Şenkul, kundaklama olayını gerçekleştiren iki zanlının yaklaşık iki saat sonra polis tarafından yakalandığını belirterek, “Polisimiz bu noktada ülke içinde gerekli işlemleri hızlı ve başarılı şekilde yapıyor.” dedi.

Benzer olayların önlenebilmesi için ülkeye girişlerde daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Şenkul, sınır kapılarındaki güvenliğin artırılmasının şart olduğunu söyledi. Ekonomik zorluklar ve kolay para kazanma isteği nedeniyle birçok gencin bu çeteler tarafından kandırıldığını, genç yaşta hapishane ile tanıştıklarını dile getiren Şenkul, bu yapılarla mücadelede en önemli adımın ülkeye potansiyel suç unsurlarının girişini azaltmak olduğunu kaydetti.

Şenkul, “Buradan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine çağrım; sınır güvenliği ve ülkeye giriş kriterleri noktasında acil adımlar atılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Kundaklanan işletmenin sahiplerine geçmiş olsun dileklerini de ileten Şenkul, güvenlik güçlerinin içeride görevini hızlıca yerine getirdiğini ancak asıl meselenin ülkeye girişin denetlenmesi olduğunu belirtti.