Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından, okulların acil ihtiyaçlarını karşılanması ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Şenkul, bugün 11 okulu ziyaret ederek çözülmesi gereken sorun ve ihtiyaçları görme fırsatları olduğunu dile getirdi.

“Yarın geriye kalan 3 okulumuzu daha ziyaret edip, yerinde tespitlerimizi tamamlayacağız” ifadelerini kullanarak, tespitlerini tamamlayacaklarını kaydetti.

Şenkul, emlak vergilerinin %15’inin Belediyeler tarafından eğitime katkı olarak bölge okullarına aktarıldığını kaydederek, “Girne Belediyesi olarak 2023 yılında toplanan emlak vergilerinin %15’ini değil, %100’ünü okullarımızın acil ihtiyaçları için kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

Şenkul’un tam paylaşımı şu şekilde:

“İyi akşamlar Girne,

Bugün bölgemizde bulunan 11 okulu yerinde ziyaret ederek, acil çözülmesi gereken sorun ve ihtiyaçlarını bizzat görme fırsatımız oldu.

Yarın geriye kalan 3 okulumuzu daha ziyaret edip, yerinde tespitlerimizi tamamlayacağız.

Müdür, öğretmen ve okul aile birliklerimizin, ziyaretlerimiz esnasında okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi için bir bütün halinde bizlerle temas etmesinden fazlası ile mutlu olduğumuzu da söylemek isterim.

Bilindiği üzere emlak vergilerinin %15’i Belediyeler tarafından eğitime katkı olarak bölge okullarına aktarılıyor.

Girne Belediyesi olarak 2023 yılında toplanan emlak vergilerinin %15’ini değil, %100’ünü okullarımızın acil ihtiyaçları için kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Çocuklar ve gençler geleceğimiz olduğuna göre onlara destek olmak da bizlerin görevidir.

“Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun” diye düşünen vatandaşlarımız var ise, bizlerle temas kurup katkıda bulunabilir çünkü:

Biz Birlikte GİRNEYİZ”