Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden durak eksiliğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul, "Özellikle Batı dolmuşlarının hem sürücü yapısı hem de durak eksikliği sebebiyle yol ortasında durması sürücülerimizi ve trafiği negatif etkilemektedir. Bu noktadan hareketle belediyemize düşen sorumluluk çerçevesinde 5 yeni noktaya fiziki durak yapmayı idare olarak tasarladık ve bunları çarşamba günü Girne Belediyesi Trafik Komisyonunda görüşeceğiz" açıklamasını yaptı ve şöyle devam etti:

"Tasarladığımız cep’li duraklar hepimizin anlayacağı şekliyle şunlardır:

-Girne İtfaiyesinin kuzey cephesi.(Yar Ltd yanı)

-Girne kütüphanesi önü.

-Girne oto galeri önü.

-Eski Astro önü.

-Eski Girne Hastanesi önü."

"Belediye olarak yolcu alınabilecek gerçek duraklar yapmaya devam edeceğiz" diyen Şenkul, "Girne Trafik Şube Polisimlerimizde duraklar arttıkça denetimlerini daha rahat yapacaktır. Ulaştırma Bakanlığımız da üzerine düşeni yaparsa, daha düzenli bir taşımacılık için gerekli zemin oluşacaktır. Az laf çok iş…" ifadelerini kullandı.