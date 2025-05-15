Haber: Karakuş Öz

Vatandaşlar her ay ödemek zorunda kaldıkları cep telefonu faturalarının yüksekliğinden şikayetçi.

Mobil iletişimin lüks değil, temel ihtiyaç olduğunu vurgulayan vatandaşlar ‘en ucuz tarife paketi 700 TL’den başlıyor’ dedi.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, ‘sanki müşteri değil, şirket ortağıyız’ diyerek gelen faturalara isyan etti.

Yüksek faturalar yanında özellikle mobil internet erişiminde sıkıntı yaşadıklarını da dile getiren vatandaşlar, mobil servis sağlayıcılarının hem hizmetlerini hem de fiyat politikalarını gözden geçirmesini talep etti.

Vatandaşlar ne dedi?

Ebru Berrak: GSM operatörlerinden memnun değilim hem pahalı hem de hizmet çok kötü. Hele Mobil internet… En ucuz tarife paketleri 700 TL. Neden bu kadar pahalı diyorsunuz, alt yapı çalışmaları, elektrik kesintileri gibi bahaneler. Mobil operatörler, altyapı yatırımlarını ve hizmetlerini büyük oranda dövizle finanse ediyor. Dolar ve Euro’nun artması, bu maliyetleri katlıyor. Bu da doğrudan faturaları ve paket fiyatlarını etkiliyor. Çok paralar ödüyoruz iletişime.

Esen Kayısıcı: Günümüzde iletişim, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmişken; cep telefonu kullanımı, internet erişimi ve mobil veri paketleri artık bir lüks değil, temel bir ihtiyaç olarak görülüyor. Ancak ülkemizde GSM operatörlerinin sunduğu hizmetlerin hem maliyeti hem de verimliliği vatandaşları ciddi anlamda zorlamaya başladı. Fahiş fiyatlar ve zayıf hizmet kalitesi, bu sektörün büyük bir çelişki içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Sık sık kopan bağlantılar, düşük internet hızları, çağrı kalitesinde dalgalanmalar ve müşteri hizmetlerinin yetersizliği; kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konular arasında. Teknoloji çağında hala bu kadar temel iletişim sorunlarının yaşanması, GSM operatörlerinin hizmet kalitesini sorgulatıyor. Kimse kusura bakmasın.

Şaziye Canova: Şebekeler olarak memnun olsak da ki bölgelere değişiyor bu, fakat ücretler cep yakar. Aylık 950 tl fatura çıkıyor. GSM sektöründe şeffaflık ve tüketici haklarının korunması çok önemli. Devletin bu alanda daha sıkı denetim yapması, özellikle fiyat politikaları ve hizmet kalitesi üzerinde durması gerekiyor. Ayrıca, alternatif yerli operatörlerin desteklenmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması, kullanıcılar için daha makul çözümler doğurabilir.

Züheyla Yıldırımlar: İki büyük operatörün hâkim olduğu piyasada gerçek bir rekabet ortamı oluşmadığı için, fiyatlar düşmüyor; aksine paralel olarak yükseliyor. Alternatif operatörler ya yeterli altyapıya sahip değil ya da büyük şirketlerin alt markası olarak benzer politikaları izliyor. Çekim gücü de inanılmaz düşük ama tabi ki iletişim için el mahkûm.

Büşra Hoşer: Mobil iletişim artık bir lüks değil, temel bir ihtiyaç. Bu hizmetin herkes için erişilebilir, adil ve kaliteli olması gerekiyor. GSM operatörlerinin artık kullanıcıyı müşteri değil, ortak gibi görmesi; devleti yönetenlerin de bu alandaki denetimi artırması şart. Aksi takdirde insanlar yüksek fatura ödeyip hala “çekmiyor” demeye devam edecek.