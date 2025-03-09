Polisten yapılan açıklama şöyle:
"08.03.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir aksesuar mağazasına müşteri olarak giden E.H.İ.(E-53)’nin, işletme içerisindeki masa üzerine bulunan işyeri çalışanına ait cep telefonunu alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit etmiştir.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, konu cep telefonu ise tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."