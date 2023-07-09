Gönyeli’de meydana gelen “hırsızlık meselesi” ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.Ş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı.

Yeşildal 5 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren Zuzu Butik isimli iş yerine müşteri olarak giren zanlı T.Ş'nin satışa arz edilmiş olan toplam değerleri 770 TL olan iki adet siyah renk güneş gözlüklerini sirkat ettiğini ve yapılan şikâyet üzerine incelenen kamera görüntüleri sonucunda tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından bahse konu gözlükler tasarrufunda bulunarak emare alındığını ayrıca zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bölgede faili meçhul benzer suçlardan şikayetler olduğunu bunlarında araştırılıp zanlının bağlantısı olup olmadığına bakılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı kendinde olmadığını söz konusu suçu alkol tesiri altında işlediğini böyle biri olmadığını ülkeye turist olarak geldiğini, ilk defa alkol aldığını ve kendisini kaybettiğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.