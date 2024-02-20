Fileleftheros gazetesi, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 4 kişinin evin arka kapısından içeriye girdiklerini, içerde ev sahibi ve iki hizmetçiyle karşılaştıklarını, bahçe makasıyla bu kişileri tehdit ederek cep telefonlarını ve üzerlerinde bulunan takıları aldıklarını, ardından da ev sahibini tehdit ederek kasayı açmaya zorladıklarını yazdı.

Ev sahibinin korkarak, faillerin söylediklerini yaptığını kaydeden gazete, kasada bulunan her şeyi alan faillerin, koşarak gözden kaybolduklarını belirtti.

Haberde polisin, faillerin ev sahibini evin içinde kasa olduğunu bilebilecek kadar yakından tanıdığı değerlendirmesinde bulunduğu ve soruşturmayı da bu yönde yaptığı ifade edildi.