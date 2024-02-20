Yapılan denetimlerle ilgili Polis açıklaması şöyle:

19.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,593 araç sürücüsü kontrol edildi ve 290’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 126’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 492 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 araç ise trafikten men edilmiştir.