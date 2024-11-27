Malatya’da dün akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya Fay Zonu’na dikkat çekti.

Bu fayda son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce yaşandığını söyleyen Görür, “Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı.” uyarısında bulundu.

"7 ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Endişe verici olmasının nedenini, fay sisteminin özelliği olarak açıklayan Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi." dedi.

Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, "7 üzerinde deprem üretebilir." dedi.

EN SON M.Ö. 500'DE DEPREM OLDU

Görür, fayın 2 bin 500 senede bir deprem ürettiğine de işaret edip en son depremi M.Ö. 500'de oluştuğunu dile getirip "Fayın periyodu dolmuş olabiliyor endişesi yaratıyor. Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim." diye konuştu.

Derhal çalışmaların başlaması gerektiğini belirten Görür, bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da işaret edip "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor." dedi.

"İSTANBUL'DA YAPININ YÜZDE 60'I DEPREME DİRENÇLİ DEĞİL"

"İstanbul'da yapının yüzde 60'ı depreme dirençli değil." diye konuşan Görür, "Türkiye'ye genellemek mümkün." diye konuştu.

KARLIOVA İLE ERZİNCAN ARASINA DİKKAT!

Karlıova ile Erzincan arasının en çok endişe veren yer olduğunun da altını çizen Görür, "Yedisu Fayı 1790'da 7,2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası." diye konuşup deprem beklediklerini dile getirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye enerji transfer ettiğine de dikkat çeken Görür, durumu "kritik" olarak değerlendirdi.

Görür, "Bingöl Karlıova-Göynük arası Karlıova-Erzincan arası deprem ile sınanacak ilk bölgeler arasında." dedi.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat! - 7

İSTANBUL'DAKİ BARAJLAR RİSKLİ

İSKİ yapttıkları barajlar araştırmasından bahseden Görür, "Bu barajların bir kısmı beklenen deprem gerçekleştiği durumunda bazı barajların yıkılması söz konusu." dedi. Çalışmaların devam ettiğini de dile getiren Görür, İSKİ bazı yerlerde altyapı çalışmalarında önlemler aldığını da dile getirdi.

"7 BARAJ RİSKLİ"

Anadolu'daki 7 barajın riskli olduğunu ifade eden Görür, "Bizim ülkemizde yeterince deprem dirençlilik çalışmalarının yapıldığını, o kentin deprem dirençli hale getirildiğini sanmıyorum. Depreme hazırlık çalışmaları belli zamanda belirli yerlerde bir faaliyet icra ediyor gibi yapılmaz. Kenti oluşturan bütün bileşenleri depreme dayanıklı hale getirilmelidir. Yeterince depreme hazırlık yapılmamaktadır. Bu da son derece yanlıştır. Deprem bütün gündemlerin üzerindedir."