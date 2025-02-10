Bakan Dinçyürek, şu ifadelere yer verdi ;

Değerli iş insanı Asil Nadir’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hayatı boyunca girişimcilik ruhuyla iş dünyasında büyük başarılara imza atan, medya ve ekonomi alanlarında önemli yatırımlarıyla iz bırakan Nadir, yalnızca ülkemiz için değil, uluslararası arenada da önemli bir isim olmuştur.

Basın alanındaki katkıları, iş dünyasındaki cesareti ve vizyoner bakış açısıyla da her zaman hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.