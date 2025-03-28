Birlik Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, şubat ayının ikinci yarısında havaların soğumasıyla ani don olaylarının yaşanması sebebiyle birçok bölgede narenciye ağaçlarının, meyvelerin ve genç fidanların zarar gördüğünü ve özellikle tuzlanmış ve çukur bölgelerdeki ağaçların dallarında kurumalar meydana geldiğini kaydetti.

Bu zararların genç fidanlarda kurumalar ve verimli ağaçlarda ise birkaç yıllık bir verim kaybına neden olacağını belirten Akçın, bu bölgelerdeki üreticilere tazmin, gübre veya maddi destek verilip üretimde devamın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Akçın açıklamasında, dondan zarar gören ağaçlar konusunda Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’un bölgedeki ziraat mühendislerini görevlendirmesi ve en çok zarara uğrayan Gaziveren, Aydınköy, Yayla, Güneşköy ve eski Lefke yolu altındaki bahçeler incelendikten sonra hazırlanan raporlar ışığında Bakanlar Kurulu aracılığıyla zarara uğrayan üreticilerin tazmin edilmesi talebine yer verdi.

Don etkileri yanında yağışların yetersiz olması nedeni ile kuraklık yaşandığı ve bazı kuyuların kuruduğunu da ifade eden Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Akçın ayrıca, Türkiye’den gelen su ile kuyulardan çekilen su fiyatlarının değerlendirilip asgari düzeye indirilmesini talep etti.