Et fiyatlarının halkın ulaşamayacağı seviyeye gelmesi sonrasında hükümet girişim yaptı. Bakanlar Kurulu toplantısında konu ele alındı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel hükümetin kuzu fiyatlarıyla ilgili NARH uygulaması kararı aldığını açıklayarak, kuzunun kilo fiyatının en yüksek 550 TL'ye satılacağını açıkladı. Kasaplarda 550 TL'nin üstünde bir fiyat olması durumunda ceza gündeme gelecek.

Söz konusu açıklama konsensus iler yapıldı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, Başbakan Üstel’in yanı sıra Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tartım Bakanı Hüseyin Çavuş ile Kasaplar Birliği ve Hayvancılar Birliği yetkilileri kameraların karşısına geçti.

Hükümetin bayram öncesinde kuzu eti için destek kararı aldığını duyuran Başbakan Üstel, NARH uygulamasının hayata geçtiğini açıkladı.

Kasapların artık 1 yaşını geçmemiş kuzunun kilosunu 550 tl’den yukarıya satamayacağını kaydeden Üstel, bu fiyatın üstünde satış yapan kasapların ceza alacağını kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi