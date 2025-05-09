Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 22.00 sıralarında E.O.E. (E-28) ve C.H.U.’nun (E-25) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap ile LSD içerdiğine inanılan iki adet pul bulundu. Ele geçirilen maddeler emare olarak alındı.

Bahse konu iki zanlının yanı sıra, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen C.İ.N. (E) de tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.