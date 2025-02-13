Polisin açıklaması şöyle:

12.02.2025 tarihinde, Gazimağusa ve İncirli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (“F” Tipi Operasyonu) kapsamında, A.E.(E-43)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda MDMA (ekstazi) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 4 kilogram ağırlığında toplam 10.900 adet hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18.100 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.(K-37) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.