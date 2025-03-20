Polisin açıklaması şöyle:

19.03.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kod:32 Operasyonu kapsamında, A.M.A.M.A. (E-24)’nin kullanımında bulundurduğu iki ayrı ikametgahta yapılan aramalarda, yaklaşık 3 kilo 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.