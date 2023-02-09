Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRTK’da yayınlanan ‘Sabah Haber’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak Adıyaman İsias Otel’deki güncel bilgileri aktardı.

Çavuşoğlu, “Çıkarılan kişiler maalesef cansız” diye konuşarak, çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini kaydetti.

“BURADA VAR OLAN HERKESİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ”

“Burada var olan herkesi çıkarmaya çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu, bulundukları enkaz yığınında da çok büyük bir yıkımın söz konusu olduğuna değindi.

“BİZ BURAYA GELDİKTEN SONRA TOPLAM 23 KİŞİ ÇIKARILDI”

İçeride bulunanların dışarı çıkarılabilmesini umut ettiğni ifade eden Çavuşoğlu, “Biz buraya geldikten sonra toplam 23 kişi çıkarıldı” dedi.

“TEŞHİS KONUSUNDA YANILGILAR OLDUĞU İÇİN BU KONUDA DAHA TEMKİNLİ OLACAĞIZ”

Gece boyunca enkaz bölgesinde çalışmaların sürüdüğünü belirten Çavuşoğlu, “Akşam saatlerinde 2 öğretmenimize ulaştık, teşhis konusunda yanılgılar olduğu için isim karışıklığı oldu ve bilgi vermeme konusunda karar aldık” diyerek, bu konuda daha temkinli olacaklarını kaydetti.