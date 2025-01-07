Kuzey Kıbrıs’ın her köşesinden bir araya gelen banka çalışanları, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlenen görkemli partide buluştu.

Near East Bank’ın tüm organizasyonu ile katılım yapan  çalışanları başarılı ve verimli geçen 2024 yılının yorgunluğunu Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlenen yılbaşı partisinde attı.

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İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen özel gecede  Yakın Doğu Oluşumu’nun  Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap, Near East Bank Genel Müdürü Cafer Lale, üst yönetim ve şirketin değerli tüm çalışanlarıyla bir araya gelindi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşmasında, Near East Bank’ın 2024 yılındaki başarılı performansına  dikkat çekerek Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr Enver Haskasap, Genel Müdür Cafer Lale ile birlikte tüm üst yönetim ve şirketin değerli çalışanlarına teşekkür etti.

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Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap, Near East Bank ekibi olarak 2024 yılını başarıyla tamamladık, “2024 yılı bizim için oldukça verimli geçti , çalışanlarımızın özverisi sayesinde hedeflerimizin üzerinde bir performans sergiledik. Onlara emekleri için çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Near East Bank Genel Müdürü  Cafer Lale, 2024 yılında Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel sermayeli bankaları arasında yer almaktan duyduğu  memmuniyeti  dile getirerek, bu başarının en büyük paydaşının çalışanlar olduğunu vurguladı.Lale, tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.