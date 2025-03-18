Banka, öğrencilere aylık %3.25 faiz oranıyla eğitim kredisi sunarken, Royale Kart sahiplerine de vade farksız 12 taksit imkanı sunuyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Aylık %3.25 Faizli Eğitim Kredisi

Near East Bank, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla cazip bir eğitim kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, öğrencilere aylık %3.25 gibi oldukça düşük bir faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor.Kredi, okul ücretleri ve diğer eğitim giderleri gibi geniş bir yelpazede kullanabilme fırsatı sunuyor.

Royale Kart Sahiplerine Eğitim ve Alışverişte Büyük Kolaylık

Eğitim Harcamalarında 12 Ay Vade Farksız Taksit

Near East Bank, Royale Kart sahiplerine özel sunduğu kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte, ailelerin bütçesini rahatlatmayı hedefleyen banka, okul ücretleri ve diğer eğitim giderlerinde 12 ay vade farksız taksit imkanı sunuyor.

Mobilya, Beyaz Eşya ve Elektronikte Taksit Kolaylığı

Tüketiciler artık, mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, iletişim hizmetleri, kuyumcu ve optik mağazalarında yapacakları tek çekim alışverişlerde de vade farksız taksit imkanından yararlanabilecekler. Son dönemde artan fiyatlar karşısında zorlanan tüketiciler, 2 ila 6 ay arasında vade farksız taksit seçenekleriyle, yüksek tutarlı alışverişlerinde de daha kolay ödeme imkanı bulacaklar.

Royale Kart ile En Son Teknolojiye Şimdi Daha Kolay Sahip Olun

Near East Bank müşterilerinin en son teknolojiye kolayca ulaşabilmesi için Telsim ile iş birliği yaparak özel bir taksit kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde, akıllı telefonlardan tabletlere, dizüstü bilgisayarlara kadar birçok ürün, Royale Kart sahiplerine özel vade farksız 9 ve 12 taksit imkanı ile sunuluyor.

Royale Kart ile Sağlık Harcamalarında Rahatlama

Royale Kart'ın bu yeni uygulaması, özellikle yüksek tutarlı sağlık harcamaları için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ameliyatlar, diş tedavileri, göz operasyonları veya diğer tıbbi işlemler gibi harcamalar, artık tek seferde ödenmek zorunda kalınmayacak. Royale Kart sahipleri, bu harcamalarını 2 ila 6 ay arasında taksitlendirerek bütçelerini rahatlatabilecekler. Bu sayede, acil veya planlı sağlık harcamaları daha kolay ve erişilebilir hale gelecek.

Restoran ve Eczane Harcamalarında %5 Geri Ödeme (Cashback)

Royale Kart'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de sunduğu cashback avantajı. Kart sahiplerinin, tüm restoran ve eczane harcamalarının %5’i geri ödeme olarak hesaplarına iade ediliyor.

Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu Müşteri Memnuniyeti Odaklıyız

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla eğitim, sağlık ,teknoloji ve bir çok alanda önemli kampanyaları hayata geçirdik. Samancıoğlu, eğitimin toplumun geleceği için en önemli yatırım olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmanın öncelikli konularından biri olduğunu ifade etti. Eğitim kredisi kampanyasıyla, öğrencilerin eğitim masraflarını düşünmeden sadece öğrenimlerine odaklanmalarını hedefliyoruz. Royale Kart sahiplerine özel olarak başlattığımız taksit kampanyasıyla da müşterilerimizin alışverişlerini daha keyifli hale getirmek istiyoruz. Bu kampanya, özellikle büyük alışverişlerde müşterilerimize büyük bir kolaylık sağlayacak.

Samancıoğlu, yeni uygulamanın amacının kart sahiplerinin sağlık harcamalarını daha kolay yönetmelerine yardımcı olmak olduğunu belirtti. Sağlık, herkes için en önemli önceliklerden biri. Ancak beklenmedik sağlık harcamaları bazen bütçeleri zorlayabiliyor. Bu nedenle, Royale Kart olarak kart sahiplerimize bu zorlu süreçte destek olmak istedik.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını; müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak onlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.