GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER- BAHAR SANCAR

Bir Ramazan Bayramını daha geride bırakırken, eski bayramları günden güne daha da özlüyoruz. Eski bayramlarda yaşanan heyecan yerini geçim sıkıntısına bıraktı. Gündem Kıbrıs olarak vatandaşa “Eski bayramlar mı, şimdiki bayramlar mı?” diye sorduk.

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, eski bayramların daha güzel ve daha duygu dolu olduğunu söylerken, günümüzde bayram coşkusunun kalmadığını ifade etti…

Meryem Sayer isimli vatandaş eskiden bayramların daha güzel olduğunu söyleyerek, “Çocukluğumuzda bayramlar daha farklıydı. Şimdi herkes birbirinden uzaklaştı. Eski bayramlar çok aranıyor” dedi.

Fehmi Güral Tanova, “Bayramlar alışkanlıklardır. Bayram gençler için biz bayramın ihtiyarlarıyız. Herkes kendi ailesinin seviyesinde birbiri ile bayramlaşır. Ben kendimi bildim bileli bu şekildeyim. Ailece neye alıştıysanız odur. O neden bizim ailemizde eski bayramlar ile yeni bayramlar arasında fark yoktur” ifadelerini kullandı.

Mehmet Sönmezkan ise, eskiden bayramların daha güzel olduğunu ifade ederek, “Sevgi ve saygı vardı, her şey daha güzeldi. Şimdi maalesef her şey değişti ve o güzellik kalmadı. İnsanlar değişti, maddiyat değişti, huzur kalmadı. Eskiden daha mutluyduk” diye konuştu.

Sevgi Türker ise, eski bayramları çok fazla olmasa da özlediklerini söyleyerek, “Sorumluluk arttıkça tabi ki eski bayramlar özlüyoruz” dedi.

Salih Kasap, “Bence eski bayramlar daha güzeldi. Şimdi saygı kalmadı. Eskiden çocukken nenelerimize, dedelerimize ziyarete gitmek için can atardık. Şimdiki çocuklarda bu kalmadı. Herkes evde kalayım bayram da dinleneyim diyor. Eskisi gibi bayram da kalmadı. Ama büyüklerimiz gene de bekliyor bizi” dedi.

Suat Dağlarağası ise, eskiden bayramların daha güzel olduğunu ifade ederek, “eskiden her şey daha güzeldi. Eski bayramları özlüyoruz” dedi.

Harika Dervişoğlu, “Eskiden bayram geldiğinde çok sevinirdik. Eski bayramlar bence daha güzeldi” diye konuştu.

Mustafa Boz isimli vatandaş, “Eskiden bayramlar daha güzeldi. İnsanlık vardı, saygı ve sevgi vardı. Ama şimdi maalesef bunların hiç biri kalmadı. Zaman değişti, insanlar değişti. Büyüğün küçüğe, küçüğün büyüğe saygısı yok” ifadelerini kullandı.

İbrahim Saf isimli vatandaş ise eski bayramların kalmadığını ifade ederek, “Sosyal çürümeden kaynaklı da değişen bir hayata bakış açısı var ve bu bakış açısının getirdiği sorumluluklar ve yükümlülükler değişiyor. Tabii ki de bir kuşak çatışması var. Bu kuşak çatışmasından dolayı da üst nesil üst nesli anlamıyor alt nesil de üst nesli hiçbir zaman beğenmiyor. Bundan kaynaklı eski bayramlar daha güzeldi” diye konuştu.

Duygu Tanova ise eski bayramların tadının bir başka olduğunu söyleyerek, “Eski bayramları tercih ederim. Çocuklarım küçüktü hep yanımdaydı. Bayramlıklarını ayakkabılarını dizerdim masaya. Giyeceklerini kıyafetlerini dizerdim. Onların bayramı benim bayramımdı. Şimdi gelenim gidenim daha az” diyerek eski bayramlara özlemini belirtti.

Atilla Okandal ise eski bayramların daha güzel olduğunu söyleyerek, “Eski bayramlar tabii ki. Şimdi zaman gençlik çağı” diyerek eski bayram ziyaretlerinin kalmadığını söyledi.

Arzu Karadağ, “Eski bayramlar tabii ki. Eskinden büyüklere saygı vardı. Maddi durumlar daha iyiydi. Şimdi bayram olup olmadığı belli değil” diye konuştu.

Gönül Taşer eski bayramları özlediğini söyleyerek, “Eski bayramları tercih ederim. Biz çocukken daha güzeldi. Şimdi ziyaretler de azaldı” dedi.

Ahmet Demirbilek, “Eski bayramlar daha iyiydi. Çok fark var. Eskiden insanlar birbirine daha yakındı. Şimdi kimse kimsenin yanına gitmiyor” diyerek eski bayramların daha iyi olduğunu söyledi.