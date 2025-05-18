Üstel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cahit’in ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, “Kıbrıs Türk edebiyatının unutulmaz ismi, değerli öğretmen, şair, yazar ve kadın hakları savunucusu Neriman Cahit’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Neriman Cahit’in yalnızca kalemiyle değil, yüreğiyle de topluma ışık tuttuğunu belirten Üstel, onun düşünceleri, duruşu ve yaşamı boyunca verdiği mücadeleyle herkese ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Cahit’in özellikle kadın, adalet ve emek konularındaki kararlılığının bir neslin belleğinde silinmeyecek bir iz bıraktığını söyledi.

Başbakan Üstel, Turizm Bakanlığı döneminde Neriman Cahit ile birlikte çalışma fırsatı bulmuş olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Onun üretkenliği, samimiyeti ve ülkesine olan sevgisi, her sohbetimizde hissedilirdi” dedi.

Neriman Cahit’e Allah’tan rahmet dileyen Üstel, ailesine, sevenlerine ve Kıbrıs Türk halkına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.