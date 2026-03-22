İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile tırmanan gerilim ortamında uluslararası topluma önemli bir çağrıda bulundu. Netanyahu, özellikle Avrupa ülkelerine seslenerek, İran’a karşı İsrail ve ABD ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, son günlerde artan askeri çatışmaların küresel güvenliği tehdit ettiğini savunarak, İran’ın yalnızca Orta Doğu için değil, Avrupa dahil tüm dünya için risk oluşturduğunu ifade etti. İsrail Başbakanı, İran’ın artık uzun menzilli saldırı kapasitesine sahip olduğunu ve bunun Avrupa’yı da doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

Rum basınında yer alan habere göre, açıklamasında dikkat çeken bir şekilde Kıbrıs’a da değinen Netanyahu, İran’ın Avrupa hedeflerine yönelik adımlar attığını iddia ederek, “Artık Avrupa’nın derinliklerine ulaşabilecek kapasiteye sahipler. Kıbrıs’a ateş açtılar” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İran’ın balistik füze kapasitesine ve bölgedeki etkisine işaret ederek, bu durumun küresel bir tehdit haline geldiğini savundu. Ayrıca İran’ın, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden dünyayı baskı altına almaya çalıştığını ileri sürdü.

İsrail ve ABD’nin bu tehdide karşı birlikte hareket ettiğini belirten Netanyahu, diğer ülkelerin de bu çabaya katılması gerektiğini dile getirdi. “Bazı ülkelerin bu yönde adım attığını görmekten memnuniyet duyuyorum, ancak daha fazlasına ihtiyaç var” diyen Netanyahu, uluslararası toplumun daha kararlı davranması gerektiğini söyledi.

Netanyahu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan İran karşıtı çağrılara da atıfta bulunarak, bu mücadelenin yalnızca İsrail ve ABD’nin değil, tüm dünyanın güvenliği için önemli olduğunu ifade etti.