NEU Racing Team, Gönyeli – Alayköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek şehir turu ve drift gösterisiyle bu akşam Gönyeli’de adrenalin dolu anlara imza atacak.

Yaklaşık 60 aracın katılacağı etkinlik, polis eskortu eşliğinde güvenli bir şekilde gerçekleşecek. Şehir turu NEU Event Park’tan start alacak ve Çağaloğlu Çemberi’nde yapılacak muhteşem drift şovları sergilenecek. Drift gösterisinin ardından, etkinlik heyecanını Yenikent Bulvarı’nda sürecek. Katılımcılar, burada sergilenecek birbirinden özel araçları yakından görme ve fotoğraf çekimleri yapma fırsatı bulacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise eğlence konserle devam edecek.Motor seslerinin yankılandığı, dumanın ve hızın iç içe geçtiği bu özel gösteri, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.