Muazzez Gazihan’ın hazırlayıp sunduğu programda konuşan Özkunt, yüzde 18,39’luk artışın bir ücret iyileştirmesi değil, açık biçimde sermayeye gelir transferi anlamına geldiğini vurguladı. Hayat pahalılığı karşısında eriyen alım gücünün bu oranla korunmasının mümkün olmadığını belirten Özkunt, “Fakir daha fakir, zengin daha zengin olmuştur” dedi.

Asgari ücret tartışması samimiyet testidir

Özkunt, emeği ve dar gelirliyi savunduğunu iddia eden kesimlerin, kendi maaşlarına yapılan yüksek oranlı artışlardan rahatsızlık duymamasını eleştirerek, “Siyaset yalnızca sözle yapılmaz. Üst düzey kamu görevlileri ve milletvekilleri için, en azından bir süre daha düşük oranlı artış uygulanmalıdır. Fedakârlık aşağıdan değil, yukarıdan başlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmelidir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işlevini yitirdiğini savunan Özkunt, asgari ücretin kamu maaşları ve emekli aylıklarında olduğu gibi otomatik olarak hayat pahalılığı oranında artırılması gerektiğini söyledi. “Bunun müzakeresi olmaz” diyen Özkunt, komisyonun gereksiz olduğunu ve lağvedilmesi gerektiğini kaydetti.

Sorunun kökü: TL kullanımı ve ithal enflasyon

Ekonomik krizin temelinde yapısal sorunlar bulunduğunu vurgulayan Özkunt, “Maaşlar Türk lirası, hayat dövizdir. Bu sürdürülemez. Türk lirası kullanımı ve ithal edilen enflasyon, alım gücünü sürekli aşındırmaktadır” dedi. Bu sorunun sloganlarla değil, uzmanlarla çalışılarak çözülebileceğini ifade etti.

2025 halk için kayıp bir yıl oldu

Özkunt, 2025 yılının halk açısından “çok kötü geçtiğini” belirterek, en büyük sorunların ekonomi, pahalılık ve alım gücündeki sürekli erime olduğunu söyledi. Vergi adaletsizliği ve gelir dağılımındaki bozulmanın derinleştiğini, buna yolsuzluklar, kamudaki israf ve hükümetin beceriksizliğinin eklendiğini dile getirdi.

Gelir adaletsizliği sadece ekonomik değil, ahlaki bir çöküştür

Üst düzey maaşlara yapılan yüksek artışların toplumdaki adalet duygusunu tamamen yok ettiğini belirten Özkunt, asgari ücretliye tasarruf dayatılırken kamuda savurganlığın devam ettiğini söyledi. “Bu ülkede bir yolsuzluk ekonomisi oluşmuştur. Yolsuzluk önlenirse bütçeye ciddi kaynak yaratılır” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin seçime hazır olduğunu vurgulayan Özkunt, ekonomi başta olmak üzere eğitim, sağlık ve trafik alanlarında politikaların hazır olduğunu ifade etti. “Bizim derdimiz makam değil, hizmettir. Bu ülkenin dürüst, ahlaklı ve liyakatli kadrolara ihtiyacı vardır” diyen Özkunt, değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.