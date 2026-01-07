Tekyaprak, küçükbaş hayvancının mevcut koşullarda kendi imkânlarıyla ayakta kalmasının mümkün olmadığını ifade ederek, arpa sübvansiyonunun yeniden uygulanmasını ve arpanın hayvancıya 10,25 TL yerine 7,25 TL’den verilmesini talep etti. Küçükbaş hayvancının en az iki ay daha verimsiz ya da düşük verimli bir dönemden geçeceğini vurgulayan Tekyaprak, mevcut fiyatların devam etmesi halinde birçok işletmenin ekonomik çöküş yaşayacağını ve bunun çiftlik kapatmalarına kadar gidebileceğini söyledi.

Hükümetin ve Tarım Bakanlığı’nın üç yıl boyunca arpayı sübvanse ettiğini hatırlatan Tekyaprak, bu desteğin en az iki ay daha sürdürülmesinin mümkün olduğunu savundu. Kredili arpa temininde de ciddi sorunlar yaşandığını dile getiren Tekyaprak, hayvan başına üç aylık 92 kilo kredili arpanın bedelinin 667 TL’den 943 TL’ye yükseldiğini, aradaki 276 TL’lik farkın hayvancıyı içinden çıkamayacağı bir sürece sürüklediğini belirtti.

Üç aylık kredili arpaya güvenerek planlama yapan üreticilerin, ani fiyat artışı nedeniyle hak edişlerini iki aylık arpa alabilecek duruma düştüğünü ifade eden Tekyaprak, bu durumun tüm hesapları altüst ettiğini kaydetti. Parası olmayan üreticinin ne yapacağı sorusunu gündeme getiren Tekyaprak, destek mekanizmalarının acilen devreye sokulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca kulak parası olarak bilinen Doğrudan Gelir Desteği’nin güncellenerek 3 bin TL’ye yükseltilmesi gerektiğini belirten Tekyaprak, küçükbaş hayvancının özellikle bu dönemde süt veriminin düşmesi nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşadığını söyledi.

Tekyaprak, Tarım Bakanlığı ve hükümeti küçükbaş hayvancıya sahip çıkmaya ve üreticilerin sesine kulak vermeye davet etti.