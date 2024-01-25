"NFC, Mağusa'da Açtığı Yeni Şubesiyle Lezzet Yolculuğuna Devam Ediyor"

Mağusa'nın kalbinde yeni bir lezzet durağı doğuyor. Yerli lezzetin öncüsü NFC, yedinci yılını kutlamanın haklı gururuyla Mağusa'daki ikinci şubesini lezzet tutkunlarının beğenisine sunuyor. Özgün fried chicken tarifleriyle tanınan ve sevilen NFC, bu yeni şube ile marka bilinirliğini daha da artırıyor ve müşteri ağına yenilerini katıyor.

Firma, müşteri memnuniyetini her daim zirvede tutma ilkesi, gıda güvenliğine olan titiz yaklaşımı ve sürekli yenilenen stratejileriyle gıda sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Mağusa'daki şubenin açılış töreni, şehrin coşkusu ve heyecanını bir araya getirerek, unutulmaz bir başlangıç yaptı.

NFC'nin bu yeni mekanı, sadece kaliteli ürünler ve olağanüstü hizmet anlayışı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel markaların nasıl sıradışı bir başarı hikayesi yazabileceğinin de kanıtını sergiliyor. Açılış, çok sayıda lezzet severin yanı sıragıda sektörünün önde gelen isimlerini de bir araya getirerek, markanın büyüme ve başarı yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Bu yeni şube, Mağusa'da lezzet ve kalitenin adresi olmaya aday.