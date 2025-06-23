Geçtiğimiz günlerde Anoreksiya Nervoza nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesi sonrası ailesi derin bir yas sürecine girdi. Ancak bu sürecin sosyal medyada yansımaları tartışma yarattı. Bahar Candan, ablası için helva kavurduğu anları, Dilan Polat ile birlikte paylaştı.

Dilan Polat’ın paylaşımı geri tepki verdi

Cezaevinden daha önce tahliye edilen Dilan Polat, Bahar Candan’la birlikte çektiği helva kavurma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bu paylaşımı “duyarsızlık” olarak yorumladı.

Paylaşılan videolara gelen yorumlar genellikle olumsuz oldu. “Yas tutmak yerine reklam yapıyorlar”, “Bu kadar mı hissiz olunur?” ve “Gündemde kalma çabası” gibi ifadeler, sosyal medyada çokça dile getirildi. Eleştirilerin artması üzerine Dilan Polat, söz konusu görüntülerin bir kısmını hesabından kaldırdı.

Tüm bu tepkilere rağmen Bahar Candan, konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.