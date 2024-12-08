Partisi, Hristodulidis’in koalisyon hükümetinin ortaklarından olan Papadopulos, Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide “güvenlik meselesi Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde çözülmeden NATO’ya üye olunabileceğine inanmanın saflık olacağı” görüşünü yineledi.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya üyeliğini kabul etmeyeceğini, NATO’ya kabulün de bütün üye ülkelerin onayını gerektirdiğini hatırlatan Papadopulos, “Dolayısıyla asla olmayacak bir şeye değil, Kıbrıs sorununun çözüm çabasına odaklanmamız çok daha verimli olur.” dedi; bunun, ABD ile bütün düzeylerde yakın ve güçlü bir iş birliği istemenin önemini ortadan kaldırmadığı görüşünü ortaya koydu. Rum dış politikasının stratejik yöneliminin Batı olduğunu belirterek “AB üyesi ülkeyiz ve ABD gibi güçlü ülkelerin Doğu Akdeniz’deki belirleyici rolünü anlıyoruz” ifadesini kullandı.

Papadopulos daha önce NATO’ya güvenmediğini söylediği hatırlatıldığında “NATO’ya alerjimiz yok. O açıklamam Kıbrıs sorununun çözümünün uygulanması mekanizması ile ilgiliydi, NATO’ya üye olmamız ile değil.” dedi. “Çözümün uygulanmasının tek garantisi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve işleyebilir bir devlettir.” ifadesini kullanan Papadopulos, Hristodulidis’in de Türkiye nedeniyle NATO’ya üye olamayacaklarına inandığını belirtti.

Hristodulidis’in ABD ile ilişkilerin pekiştirilmesi, iş birliğinin her alanda artırılması politikasını hararetle desteklediğini söyleyen Papadopulos, “DİKO için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunma kabiliyetinin her şekilde güvenceye alınması ve diğer AB üyesi ülkelerle aynı çizgide olmamız zaruridir.” dedi.

Nikolas Papadopulos, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki iki taraf arasında ortak zemin olmadığını saptadığını ancak kendilerinin, BM kararlarını ortak zemin gördüklerini söyledi. Papadopulos, “Sayın Guterres için bu kararlar artık ortak zemin teşkil etmiyor ve tek devlet ve iki devlet arasında çemberi kare haline getirmemiz gerektiğini görünüyor.” dedi.

Papadopulos, başlaması halinde Guterres Çerçevesi’nin müzakere masasında olacağını çünkü çerçevede “müzakere edilmesi gereken olumlu ve olumsuz noktalar bulunduğunu” söyledi. Partisinin Kıbrıs sorunundaki tezlerinde ve ilkelerinde tutarlı olduğunu belirten Papadopulos, iki bölgeli iki toplumlu federasyonla ilgili tezlerinin değişmediğine işaret ederek, en son 2023 Mayıs’ındaki parti kararını hatırlattı.