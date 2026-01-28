Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya, çevre konularında çalışmalarını sürdüren sivil toplum örgütleri, ilgili odalar ve üniversite yetkilileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Nilden Bektaş Erhürman, katılım gösteren tüm davetlilere teşekkür ederek, çevre alanında uzman kişiler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkede, çevre alanında birçok sorunla karşı karşıya kalındığını söyleyen Nilden Bektaş Erhürman, “Dolaylı ve dolaysız olarak çevre sorunlarıyla ilgilenen herkes ile bu sorunları aşabilmek adına işbirliği içerisinde çalışmak istiyoruz. Bu bağlamda, sivil toplum örgütlerinin gücüne inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, çevre ve iklim alanlarında değerlendirme ve yönlendirme amacıyla oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası’na işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, bugün burada bir çatı altında fikir alışverişinde bulunmanın önemli olduğunu, düzenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir istişare zemini oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak esas hedefin ortak bir akım yaratmak, çevre konularına yön vermek ve farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayarak, çevre konularında çalışmalarını sürdüren sivil toplum örgütleri, ilgili odalar ve üniversite yetkililerinden çevre ile ilgili son dönemde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.