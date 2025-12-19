Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyaretlerin, odalar arasındaki köklü iş birliğini güçlendirerek, mesleki ilişkilerin daha ileri taşınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye’den gelen heyetle birlikte, İMO Anı Parkı ve Kongre Merkezi de ziyaret edildi.

Nilden Bektaş Erhürman, Kadın Sığınma Evi’ni ziyaret etti

Görüşmede, mesleki dayanışma, ortak çalışmalar ve mühendislik alanındaki güncel gelişmeler konuşuldu.

İMO’dan yapılan açıklamaya göre ziyarete, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, İkinci Başkanı Selçuk Uluata, Sekreter Üyesi Bülent Tatlı ve Genel Sekreter Serap Dedeoğlu katıldı.

