İMO’dan yapılan açıklamaya göre ziyarete, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, İkinci Başkanı Selçuk Uluata, Sekreter Üyesi Bülent Tatlı ve Genel Sekreter Serap Dedeoğlu katıldı.
Görüşmede, mesleki dayanışma, ortak çalışmalar ve mühendislik alanındaki güncel gelişmeler konuşuldu.
Türkiye’den gelen heyetle birlikte, İMO Anı Parkı ve Kongre Merkezi de ziyaret edildi.
Ziyaretlerin, odalar arasındaki köklü iş birliğini güçlendirerek, mesleki ilişkilerin daha ileri taşınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.