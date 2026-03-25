Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan eşlik etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak yürütülen ağaçlandırma projesi hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın güçlü ve köklü kurumlar olduklarının altını çizen Nilden Bektaş Erhürman, yürütülen birçok çevre çalışmasını yakından takip ettiğini belirtti ve bundan güç alarak bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 1 Nisan’da fidan dikimi etkinliği gerçekleştirileceğinin ve etkinliğin 18 belediye, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün iş birliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden Erhürman, Teslim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteğiyle yürütülen bu çalışmada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın desteklerini beklediklerini belirtti.

“Çevre seferberliği yapmak istedik” diyen Nilden Bektaş Erhürman, bunun ilk adımını fidan dikme olarak başlatmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimleri ise, bu anlamlı organizasyona her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti