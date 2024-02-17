Cuma günü yayımlanan videoda 49 yaşındaki şarkıcıya "Nine olmak seni heyecanlandırır mı?" diye soruluyor. Spice Girls'ün Sosyetik Baharat'ı (Posh Spice) şaşırdıktan sonra şu ifadeleri kullanıyor:

Tanrım, ne? Ooo, daha durun! Benim bilmediğim bir şey bilmiyorsanız bence henüz bunun sırası değil. Yani henüz o noktada değiliz. Umarım bir gün gerçekleşir, bunu yaşayacak kadar şanslıysam şahane bir şey olur.

Eski futbolcu David Beckham'ın eşi, "Tanrım, çok sıcak oldu burası, neler oluyor?" diye espri yapmayı da ihmal etmedi.

Aynı zamanda moda tasarımcılığı yapan Beckham, Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour'a "Torunların sana nasıl sesleniyor?" diye sorduğunu belirterek aldığı yanıtı gülerek aktardı:

Bana 'Anna' yanıtını verdi. Ben de bunu çok şık buldum, belki ben de bu yola saparım.

24 yıldır evli olan Victoria ve David Beckham çiftinin çocukları şunlar: 24 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper.

Brooklyn, 2022'de aktris Nicola Peltz'le evlenerek ona soyadını verdi. Model Claudia Heffner ve dolar milyarderi iş insanı Nelson Peltz'in kızı, 29 yaşında.

Victoria Beckham'ın geliniyle geçinemediği iddiaları ortaya atılsa da sonrasında ikili bu söylentileri yalanlamıştı.

Nicola Peltz Beckham'ın yazarlık, yapımcılık ve aktrisliği üstlendiği son filmi Lola hakkında da konuşan Victoria, gelini için "Bence Nicola şahane biri ve çok yetenekli" dedi: