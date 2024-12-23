Sadakatsiz dizisinde performansıyla adından söz ettiren ve şimdilerde "Deha" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, son dönemde hem kariyeri hem değiştirdiği imajıyla gündemde...

Sarı saçlarını bir süre önce siyaha boyatan Melis Sezen, İbrahim Selim’in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı.

İbrahim Selim'in "Bir ödül töreninde başına gelen en inanılmaz şey neydi?" sorusuna yanıt veren Melis Sezen, 2021 yılında katıldığı ödül törenindeki sözlerine açıklık getirdi.

"BUNU TUTUYORUM ÇÜNKÜ ELİMDE ŞU AN" DEMİŞTİ

Ödülünü aldıktan sonra "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla uzun süre gündem olan Sezen, ödül konuşmasının arkasındaki asıl anlamı açıkladı.

"ANLADIN MI?"

Ünlü oyuncu, "Öncesinde şöyle diyorum; inanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bunu tutuyorum çünkü. Elimde şu an. Anladın mı?" dedi.

Böylece Sezen'in sözlerinin bağlaç problemi nedeniyle yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.

"ERGENLİĞİMDE EN ÇOK ANNEMLE KAVGA EDERDİM"

Ergenlik yıllarıyla alakalı da konuşan Melis Sezen, "Ergenliğimde en çok annemle kavga ederdim. Bütün sinirimi annemden çıkarıyordum. Annem şu anda benim en yakın arkadaşımdır, ergenliğimde çok kavga ediyorduk. Liseden sonra anneme çatmalarım bitti" ifadelerini kullandı.