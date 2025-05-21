Fileleftheros’un Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, Ocak 2025’te verilen inşaat izinleri 446’ya ulaşarak Ocak 2024’e göre yüzde 24 düşüş gösterdi. Bu izinlerin toplam değeri Ocak 2025’te 230,8 milyon euroya ulaştı ve 221,2 milyon euro olan Ocak 2024 fiyatlarına göre yüzde 4,3 arttı. Ocak 2025’te toplam inşaat alanı 189,9 bin metrekareye ulaşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı.

Ocak 2025’te verilen 446 inşaat izni çerçevesinde 838 yerleşim birimi inşa edilmesi öngörülüyor. Bunlardan 165’i müstakil, 120’si dubleks, 529’u apartman dairesi ve 24’ü karma apartman dairesi olacak.