Polisin açıklaması şöyle:

27.12.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gönyeli’de Şehit Mustafa Yalçın Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın mutfağında, muhtemelen odun sobasını yakmak için kullanılan yakıcı maddenin alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise mutfağın duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.