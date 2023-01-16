Mevsimsel yağışların etkili olduğu bir güne uyandık.

Yağışlar bir çok beldede etkili olurken, aşırı yağışlar yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Yağışların haftanın ilk gününe denk gelmesi münasebetiyle öğrenciler ve aileleri okul yollarında zor anlar yaşadı.

Bir çok öğrenci okul önlerinde aşırı yağışlardan ıslanarak nasibini aldı.

Meteoroloji Dairesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması için günler öncesinde çağrıda bulunmuştu.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan çağrılara rağmen okullarda ve okul önlerinde herhangi bir önlem alınmaması dikkat çekti. Bu nedenle öğrenciler aşırı yağışlar altında ıslanarak araç beklemek zorunda kaldı.





Kaynak : Kıbrıs Gazetesi