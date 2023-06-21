GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Öğretmen sendikalarının yaptığı grev ve eylemler nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın final sınavlarını iptal ederek, öğrencilerin sınav hakkının ellerinden alınmasını değerlendiren Berova, öğrencilerin büyük bir mağduriyet yaşadıklarını kaydetti.

'Bu durumun farkındayız' diyen Berova, seçim çalışmaları yaparken, sahada da bu konudan dolayı çok şikayet aldıklarını kaydetti.

MUHALEFET VE VELİLER TARAFINDAN KAMPANYA HALİNE GETİRİLİYOR...

Berova, şöyle devam etti:

"Bir sınav eksik yapılarak bu yıl tamamlanmak zorunda kalındı. Buna bağlı olarak öğrencilerimizin mağduriyet yaşadığı aşikar. Bu mağduriyeti gidermek bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Ben bakana sıkıntıyı aktardım. İstatistiki sonuçlar sonucu değerlendirme yapacaklarını ifade etti. Sayın Başbakana da konuyu arz ettim. Bu durum veliler ve muhalefet tarafından bir kampanyaya dönüşmek üzere. UBP grubu olarak bu konudan rahatsısız. Başbakan da gerekli değerlendirmeler yapılacaktır dedi."

"KONUYA MÜDAHALE ŞART"

Geçmiş yıllarda da buna benzer durumların yaşandığını dile getiren Berova, o dönemlerde eğitim bakanlıklarının bu tür sorunlar ortaya çıktığında müdahale ettiklerini, şu anda da müdahalenin şart olduğunu kaydetti.

"BİR GRUP KARARI ÇIKABİLİR,İLGİLİ BAKAN ÇALIŞMA YAPIYOR"

Pazartesi günü Meclis'te grup toplantısında konunun gündeme geleceğini belirten Berova, bir grup kararı çıkabileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili çalıştığını da dile getiren Berova, farklı alternatiflerin mutlaka görüşüleceğini sözlerine ekledi. Berova, "bu konuda bir düzenleme yapılması kaçınılmazdır" dedi.