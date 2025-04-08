Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 40 civarında örgütün desteğiyle bugün Başkent Lefkoşa’da yaptığı eylemde, Dereboyu’nda Citroen Işıkları’nda toplanılarak, pankartlar ve sloganlarla Şehitler Anıtı önüne yüründü.

Laik eğitim ve toplum yapısının tehdit altında olduğu gerekçesiyle düzenlenen eylemde, Citroen ışıkları, Ledra Palace ışıkları, Cumhurbaşkanlığı, Kuğulu Park ve Meclis güzergahı izlendi.

Yürüyüş sırasında, “Sen Daha İyilerine Laik’sin Kıbrısım”, “Geçit Yok”, “Biz Atatürk Çocuklarıyız”, “Zorla Güzellik Olmaz, Dayatmaya Hayır”, “Her Çocuk Bir Bireydir, Kendi Söz Hakkı Vardır, Özgür İradesine Dokunma”, “Eğitimime, Yaşam Biçimime, İnancıma, Kültürüme Dokunma”, “Laik, Çağdaş, Toplum Yapısından Ödün Vermeyeceğiz” şeklinde pankartlarının açıldığı eylemde; katılımcılar “Kıbrıs Laiktir, Laik Kalacak”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Kormuyoruz, Susmuyoruz, İtiat Etmiyoruz” ve ifadelerini içeren sloganlar attı.

Eyleme destek veren, katılım gösteren sendika, örgüt, siyasi parti başkan ve temsilcileri Şehitler Anıtı önünde kurulan sahneye çıkarak eylemcileri selamladı.

Eylemde, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu birer konuşma yaptı.

EYLEM: “GELECEĞİMİZE VE VARLIĞIMIZA UZANAN ELLERE GEÇİT YOK”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem; iradeye, değerlere, laik toplum yapısına, eğitime, okullara, kız çocuklarına, kadınlara, geleceğe ve varlığa el uzatıldığını savunarak, bunlara “geçit yok” demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı eleştiren Eylem, toplumun dayatmalara boğun eğmeyeceğini ifade etti.

Eylem, Atatürk İlke ve Devrimlerini temel alan anayasa ve yasaların, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, AİHM kararlarının, uzmanların raporlarının yok sayıldığını savunarak, eğitimin ve geleceğin düşünülmediğini, okulların kaosa sürüklendiğini, kadınların ve kız çocuklarının karanlığa itildiğini ileri sürdü ve istifa çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türklerinin varlığı ve iradesine yönelik hamleler yapıldığını, oluşturulan gündemlerle siyasi rant elde edilmeye çalışıldığını ileri süren Eylem, bu girişimlere boyun eğmeyeceklerini, izin vermeyeceklerini ve hep birlikte direnmeye devam edeceklerini belirtti.

Eylem, sahte hesaplardan gelen hakaret ve tehditlerle, bilinçli olarak hedef gösterildiklerini de ifade ederek, “Susmayacağız, durmayacağız, başımı dik, alnımız açık mücadeleye devam edeceğiz.” dedi ve şöyle devam etti:

“Kendi ülkemizde insanca, , barış içinde, bağımsız, özgür bir şekilde yaşamak, uluslararası hukuk içerisinde yer almak, anayasanın, yasaların yok sayılamayacağı, suçluların hesap vereceği temiz bir toplumda, eşit, adil, demokratik, laik bir şekilde, Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde çağdaş, ilerici, eşitlikçi, kendi kendimizi yöneteceğimiz bir düzende, güvenli şekilde yaşamak için, geleceğimiz, çocuklarımız için mücadeleye devam edeceğimizi, asla vazgeçmeyeceğimizi duyurmaya geldik.”

Selma Eylem, ardından eyleme destek veren ve katkıda bulunan sendika, örgüt, siyasi parti başkan ve temsilcilerini şu sırayla sahneye davet etti:

“Arif Hasan Tahsin Vakfı, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnsiyatifi, Basın-Sen, BES, Biyologlar Derneği, BKP, CTP, Çağ-Sen, DAÜ-Birsen, DAÜ-Sen, Dev-İş, El-Sen, Güç-Sen, Haksen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hür-İş ve Hür-İş’e bağlı sendikalar, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kamu-Sen, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kief, KKTC Alevi Kültür Merkezi, Koop-Sen, KTAMS, KTMMOB, Maliye-Sen, Sol Hareket, TDP, Türk-Sen, Vergi-Sen, YKP, Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi”

Eylem, ayrıca, eyleme destek açıklayan ve katılım gösteren kişi ve örgütleri de şöyle sıraladı:

“Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Platformu, Halk Sanatlar Derneği (HASDER), Sevgi Çiçekleri Eğitim Merkezi (SEÇDER), Güzelyurt Atılımcı Sanat Derneği (GASAD), Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD), Tiyatro Ali Volkan Derneği (TAVDER), Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER), Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER), Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ), Alayköy Folklor Derneği (AFD), Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), Lefke Turizm Derneği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği (KTKD), Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER), Mehmetçik Kültür Dayanışma Derneği, Gazimağusa Halk Dansları Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği (HAD-SAM), İnönü Gençlik Merkezi Kültür ve Sanat Derneği (İGEM), Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği (AKSAD), Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Lefkoşa Folklor Derneği (FOLKDER), Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD), Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kıbrıs Havaları Derneği (KIBHAD), Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Değirmenlik Sanat Derneği (DES-DER), Kıbrıs Sanat Derneği (KSD), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi, Halkın Partisi, Bağımsızlık İttifakı, Mehmet Küçük, Serdar Denktaş.”

BAYBORA: “İRADEMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURADAYIZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora da; ülkede siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel çürüme yaşandığını ve toplumsal gerilemenin her geçen gün arttığını savundu.

“İrademize sahip çıkmak için buradayız. İrade buradadır, irade Lefkoşa’dadır. Bu iradeye saygı göstereceksiniz.” diyen Baybora, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün mahkûm edilmesine karşı çıktıkları ve demokrasiye sahip çıkmak için burada olduklarını ifade eden Baybora, Kıbrıs Türk toplumunun kimliğinin, kültürünün ve değerlerinin eğitim aracılığı ile dönüştürülmesi politikalarının kendilerine dayatılmak istendiğini ileri sürdü.

“Öğretmen sendikaları bu politikalara karşı kararlı ve cesaretli bir şekilde korkmadan mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Geldiğimiz nokta itibarı ile bu mücadele öğretmenin mücadelesi olmaktan çıkmış ve toplumsal bir mücadeleye dönüşmüştür.” ifadelerine yer veren Baybora, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından orta öğretim okullarında uygulanması için Disiplin Tüzüğü altında geçirilmek istenen başörtüsü tüzüğünün gericiliğe zemin yaratmak için istendiğini savundu.

Laikliğin, dinin siyasallaşmasının önündeki teminat olduğunu dile getiren Baybora, “Atatürk İlkelerine bağlı Laik yaşamı savunmak için buradayız. Kıbrıs laiktir, laik kalacak.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştirilerde bulunan Baybora, toplumun siyasi iradeye ve siyasi liderliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

“Çocuklarımız göç etmesin diye, yaşanabilir bir ülke yaratmak için buradayız. Bu ülkeyi yurt bilen ve farklılıklarımıza saygı gösteren herkesle kol kola yürüyeceğiz.” şeklinde konuşan Baybora,

EOKA’ya karşı silahlı mücadele veren nesillerin evlatları olduklarını dile getirdi.

Bazı çevrelerin kimliklerinden, kültürlerinden, değerlerinden, yaşam tarzlarından ve hatta şivelerinden rahatsız olduğunu savunan Baybora, öğretmenin boyun eğmeyeceğini ve el açmayacağını ifade etti.

BENGİHAN: “KİMLİĞİMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMAYA GELDİK”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan da, “Bu ülke için gaile çekenler, bu ülkenin çocukları için mücadele verenler, bu ülkenin gerçek yurtseverleri, hoş geldiniz.” diyerek sözlerine başladı.

Bugün yine meydanlarda, sokaklarda ve eylemde olduklarını kaydeden Bengihan, kötü günlerden geçtiklerini savundu.

Ekonomik, siyasal ve kültürel olarak felakete doğru sürüklenmekte olduklarını ileri süren Bengihan,

“Kimliğimize, kültürümüze sahip çıkmaya ve bu ülkenin değerlerine müdahale edenlere dur demeye geldik. Meydanlardayız; çünkü asgari ücretli açlığa mahkum eden emek düşmanlarına ‘dur’ demeye geldik.” ifadelerine yer verdi.

Bengihan, dinin siyasete malzeme yapıldığını savunarak buna “dur” demeye geldiklerini belirtti.

Laik ve bilimsel eğitim hakkına sahip çıkacaklarını belirten Bengihan, öğretmenlerin sahipsiz olmadığını dile getirdi.

Öğretmenlerin toplumun aydınlık yüzü olduğunu belirten Bengihan, “Bu ülkenin geleceği ve çocuklarımız için eylemdeyiz.” dedi.

Yıllardır bu topraklarda toplumsal varoluş mücadelesi verdiklerini dile getiren Bengihan, “Bu topraklarda vardık, varız ve var olacağız. Çocuklarımıza güzel bir ülke bırakma ve bu ülkeye sahip çıkma sözümüz var. Bu sözümüzü tutacağız.” şeklinde konuştu.

SERDAROĞLU: “KIBRIS TÜRKÜ’NÜ BÖLMEYECEKSİNİZ; BÖLMEYECEKSİNİZ”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugüne kadar hak ve adalet için verdikleri birçok mücadeleye hükümet yetkililerinin kayıtsız kaldığını savunarak, hiç kimsenin, kendilerine dinlerini nasıl yaşayacağını anlatamayacağını söyledi.

Serdaroğlu, mücadele veren birçok örgüt temsilcisinin vatan hainliğiyle suçlandığını öne sürerek, “Kıbrıs Türkü’nü bölmeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz.” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün Türkiye Cumhuriyeti'ne olan sevgisini de kimseye tartıştırmayacaklarını belirten Serdaroğlu, iki halkın kardeş halk olduğunu ve kardeş kalacağını; bunu kimsenin bozamayacağını kaydetti.

Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ten sonra ülkeye liderin gelmediği görüşünü paylaşan Serdaroğlu, gelecek seçimlere işaret ederek, “Tek istediğim oyumu hak edecek bir liderdir.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Eylem, konuşmaların ardından Sol Anahtarı isimli müzik grubunun sahne almasıyla sona erdi.