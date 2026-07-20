Bakan Oğuz, 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü ve Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve güvenliğe kavuştuğunu vurguladı.

Şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise saygı ve şükranla anan Oğuz, Anavatan Türkiye'nin desteğinin Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Dursun Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini teminat altına alan bu tarihi harekâtın mimarlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Anavatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle elde edilen bu tarihi kazanımı sonsuza kadar koruyacak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun."