İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Genel Kurulda eleştirilere yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Otorite yok demenin mevcut çalışmaları görmezden gelme anlamı taşıdığını ifade eden Oğuz, hükümetin hiçbir şekilde hiçbir olayla ilgili bir karartma ya da gizleme gibi tutumda olmadığını belirtti.

Herkesin yaptığından mesul olduğunu anlatan Oğuz, polise asla müdahale olmadığını, aksine işleri sonuna kadar götür dendiğini belirtti.

“Bu koltuklarda oturuyorsak hesap verebilir olmamız lazım” diyen Oğuz, devletle ilgili birimlerin gerektiği anda gerektiği şekilde denetlemeleri yapması gerektiğini anlattı.

Oğuz, gerekli denetlemeler yapılmıyorsa, ya da birileri bir şeylerden nemalanıyorsa bunun da gereğinin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’la ilgili konuşmalara da yanıt veren Oğuz, Cumhurbaşkanı’nı da Başbakan’ı da halk seçmiştir dedi.

Oğuz, erken seçim konusunda bazı muhalif partilerin söylemleri olduğunu ancak birilerinin canı çekti diye erken seçim olamayacağını belirtti.

Bakan Oğuz, gayri yasal iş yapan herkesin cezasını çekmesi için gereğini yapmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Hükümetin usulsüzlükler ve yanlış uygulamaların üzerine gitmek açısından net bir tavır ortaya koyduğunu dile getiren Oğuz, sorulara da yanıt verdi.

DAÜ’de varılan mutabakata işaret ederek, DAÜ’nün yoluna emin adımlarla devam etmesi için gerekli adımları attıklarını söyleyen Oğuz, bunun bugünün sorunu olmadığını belirtti.

Oğuz, Ürün Solyalı’nın sorusuna yanıt vererek, Kasım 2023-Şubat 2024 arası 30 ülkeden 615 kişinin ihraç edildiğini, 64 ülkeden 698 kişinin ise ülkeye alınmadığını belirtti.

Polis teşkilatının görevini yapması için elindeki imkanların artırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalara değinen Oğuz, polise bu yıl 3 kez istihdam yapılacağını, polisten gelen teknik taleplerin karşılanması için de çalışıldığını belirtti.

Polisin denetimlerle ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirten Oğuz, Düzensiz Göç Merkezi kurulacağını da ifade etti.

Oğuz, normal düzenin ve geliş amacının dışına çıkanların bilinmesiyle ilgili üniversitelerle iş birliği halinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma Bakanlığının da denetimlerini yapmak zorunda olduğunu ifade eden Oğuz, çalışma affı konusunda kendilerine bir talep geldiğini söyleyerek, bunun birilerini aklamak için değil sektörlerden gelen talep doğrultusunda yapılacağını kaydetti.

Yabancılara koçan çıkmadan hisseli mal satışı yapmamak yönünde bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyleyen Oğuz, önümüzdeki hafta bu konunun Meclis’e geleceğini söyledi.

Tabanca izniyle ilgili polisin gerekli işlemleri yaptığını söyleyen Oğuz, bu konudaki yazılı soruya da yanıt vereceğini belirtti.