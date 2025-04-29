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Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’un “Yangın Hazır Kuvvet ekibinde görevlendirmeye” ilişkin sözleşme imzaladığını belirterek, bu sözleşmenin İş Yasası’na aykırı olduğunu savundu.

Barçın, sözleşmede çalışanlara ek mesai hakkı ve izin hakkı verilmediğini savunarak, ‘devlet kendi insanını fazladan çalıştıracak ve ne ek mesai ne de izin vermeyecek, bu İş Yasası’na aykırıdır. ‘Denetim yapıyoruz’ diyen Çalışma Bakanı ve sözleşmeyi imzalanan Tarım Bakanı nerede?’ ifadelerini kullandı.

Barçın, sözlerinin devamında Meclis’te sordukları yazılı sorulara cevap bulamadıklarını da aktardı.

Oğuz: Bütçe çerçevesinde gereken iyileştirmeler yapılacak

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Barçın’ı yanıtladı… Oğuz, orman işçileriyle ilgili çalışma koşullarında düzenleme yapıldığını belirterek, ‘çalışanların şartlarının daha da iyileştirilmesi için bütçe çerçevesinde gereken yapılacak’ dedi.

İşçilerin 6 ay mevsimlik olarak getirildiğini, diğer 6 ay da işsizlik ödeneği alabilmelerinin sağlandığını belirten Oğuz, “Devletin imkanlarına göre Orman Dairesinde bu şekilde yangın söndürme ekibi var. Bu şartlarda istihdam ediliyor. Bütçe çerçevesinde gereken iyileştirmeler yapılacak” dedi.