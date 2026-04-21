Oğuz, yasa gücünde kararnameler konusunda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın bağlayıcı olduğunu belirterek, hükümetin bu karara uygun şekilde hareket edeceğini ifade etti.

Mahkeme kararının ardından tüm bakanlıkların çalışma başlattığını dile getiren Oğuz, kendi sorumluluğundaki alanlarda da hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Özellikle yabancılara mal satışıyla ilgili düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Oğuz, “Mahkeme bir karar verdiyse, hukuk her şeyin üzerindedir” diyerek hükümetin bu doğrultuda adım atacağını vurguladı.

“Çalışanların vergi nedeniyle mağdur olmasına izin verilmeyecek”

Vergi matrahlarına ilişkin tartışmalara da değinen Oğuz, Maliye Bakanı’nın bu konuda bir sorun olduğunu kabul ettiğini ve çözüm için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Çalışanların vergi düzenlemeleri nedeniyle mağdur edilmesinin söz konusu olmayacağını belirten Oğuz, gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Komitede bulunan yasa tasarısının ivedilikle ele alınmasıyla birlikte bu sorunun ortadan kalkacağını ve düzenlemenin zamanında tamamlanması gerektiğini söyledi.

“Akaryakıt artışları zorunlu oldu”

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Oğuz, yapılan artışların bütçe açığını kapatma amacı taşımadığını dile getirdi. Hükümetin fiyat istikrar fonu, KDV ve bazı vergilerden feragat ederek zamları sınırlamaya çalıştığını belirten Oğuz, buna rağmen küresel gelişmeler nedeniyle bazı artışların kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Muhalefetin bu fedakarlıkları göz ardı ettiğini savunan Oğuz, amaçlarının vatandaşın üzerindeki yükü artırmak değil, dış etkilerin yansımalarını en aza indirmek olduğunu söyledi.

Belediyeler ve su fiyatları gündemde…

Konuşmasında yerel yönetimlere de değinen Oğuz, Devrim Barçın’ın Mağusa Belediyesi örneği üzerinden yaptığı eleştirilere karşılık, bir belediyenin “batırıldığı” iddiasının hukuki dayanaklarla ortaya konması gerektiğini ifade etti. Gelir-gider dengesinde sorun varsa bunun açık şekilde dile getirilmesi gerektiğini belirten Oğuz, belediye reformunun önemine işaret etti.

Su fiyatları konusuna da değinen Oğuz, devletin sağladığı suyun bazı belediyeler tarafından daha yüksek fiyatlarla halka sunulmasının doğru olmadığını savundu. Belediyelerin kayıp-kaçak oranları ve gider kalemleri konusunda daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

“Hükümet gerekli adımları atacak”

Konuşmasının sonunda yeniden yasa gücünde kararnameler ve vergi matrahı konusuna dönen Oğuz, hükümetin Anayasa Mahkemesi kararına uyacağını ve vergi düzenlemesine ilişkin yaşanan sorunun çözüleceğini yineledi.