İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları hakkında katıldığı bir canlı yayında bilgi verdi.

Dursun Oğuz, şu anda Lefke ve Güzelyurt'ta sakin, İskele'de yollarda buzlanma, bazı köylerde çatı uçmaları, Gazimağusa şehir içinde su baskınları olduğuna vurgu yaptı.

"Alaniçi'nde oluşan sorun giderildi, Yıldırım köyünde elektrik kesintisi var" diyen Oğuz, Girne bölgesinde yağışın devam ettiğini ve en büyük sorunun Girne bölgesinde olduğuna vurgu yaptı.

Bir vatandaşın aracıyla sel sularına kapıldığını ve kurtarıldığını, bir vatandaşın da suya kapıldığının iddia edildiğini, kesin olmadığını söyleyen Oğuz, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin Girne bölgesinde belediyelerle birlikte çalıştığına işaret eden Oğuz, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi'nin de ekipler ve belediyelerle birlikte koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası