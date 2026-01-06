Oğuz Özyalçın Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf ile DAÜ arasında imzalanan protokol törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile üniversite yönetimi, Oğuz Özyalçın Vakfı Kurucu Üyesi Eser Özyalçın ile Oğuz Özyalçın Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Eşber Andıroğlu katıldı.

Protokol kapsamında akademik başarısı olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlanacağı belirtildi.

Oğuz Özyalçın Vakfı Kurucu Üyesi Eser Özyalçın konuyla ilgili açıklamasında, eğitimin bireysel ve toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna inandıklarını kaydederek, “Gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olmak, onlara fırsat eşitliği sunmak vakfımızın öncelikleri arasında yer alıyor. DAÜ ile gerçekleştirdiğimiz bu protokolün uzun soluklu ve sürdürülebilir bir iş birliğinin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise Oğuz Özyalçın Vakfı’na teşekkür ederek, üniversite–vakıf iş birliklerinin gençlerin geleceğine yapılan en değerli yatırımlar arasında yer aldığını belirtti.

Açıklamada, vakfın “Hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak mümkün” sloganıyla toplumu ve doğayı iyileştirmek amacıyla çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek olmayı hedeflediği kaydedildi.