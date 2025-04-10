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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir Türk devleti olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu vurgulayan Oğuz, “Kimse kimseyi ‘ben daha Atatürkçüyüm sen değilsin’ diye kutuplaştırmasın. Ülkenin kenetlenmeye ihtiyacı var. Korku senaryosu yaparak bunun üzerine yürümek doğru değil, laik bir KKTC devleti var” diye konuştu.

Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ilk olarak ‘tüzüğe neden ihtiyaç duyulduğuna bakılması gerekir’ dedi.

“7 Bin 916 kız lise öğrencisi içinde 2 bereli öğrencimiz var”

KKTC geneli liselerde 7 bin 916 kız öğrenci bulunduğunu bunların içerisinde sadece 2 tanesinin baş örtüsü ile okula gitme talebi olduğunu kaydeden Oğuz, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre İskele Bekirpaşa Lisesi’nde 500’e yakın öğrenci var. Bu öğrenciler içerisinde 2 kız öğrenci 2 yıldır bereli okula geliyor. Bu hiç tartışılmadı, bu çocuklar 2 yıldır hiç ötekileştirilmedi. Bunun yanında tüzük konusu da gündeme gelmedi.”

“Ortaokullarda 6 bin 418 kız öğrenci, 1 talep…”

Orta okullarda ise 6 bin 418 kız öğrenci bulunduğunu, bunlardan sadece bir tanesinin baş örtüsü ile okula gelme talebi olduğunu belirten İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İrsen Küçük Orta Okulu’nda yaşanan süreci özetledi.

Oğuz, şunları kaydetti:

“İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki çocuk ara dönemden sonra baş örtüsü takmak istedi. Okul idaresi çocukla görüşerek onu incitmeden, kırmadan ve ötekileştirmeden ‘okula bu şekilde gelemezsin’ dedi ve uzlaşı yapıldı. Çocuk okula o şekilde gelmeye devam edince konu Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgisine geldi. Çocuk devletinden ‘eğitim hakkını’ almak zorunda. Bakanlık bu aşamada çocuğa 2-3 gün sorunun çözümü için izin verdi ve bu sorun tüzükle çözüldü.”

“Çocuk unutuldu konu laiklik tartışmasına döndü”

Yaşanan süreçte büyük görüntünün küçüğe indirgenerek hedef yapıldığını anlatan Oğuz, çocuğun unutulduğunu işin ‘baş örtüsü’ ardından da ‘laiklik’ tartışmasına döndüğünü kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çocuğa eğitim hakkını vermek üzere adım attığını kaydeden Oğuz, “Son geçen tüzükte ortaokul çağı tıpkı 2-3 ay önceki gibi tartışmalar gündeme gelmeden öncesi ile aynı. Ortaokulla ilgili düzenlemeler bu tüzükte yapılmadı. Karar, okul yönetimine bırakıldı. İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki çocuk okula 2 hafta kadar bone ile gitti. Sayısal anlamda bir rahatsızlık olsa biz de rahatsızlık olalım. 6 bin 418 ortaokul öğrencisi içerisinde sadece 1 öğrenci” ifadelerini kullandı.

“Okulda çözülmesi gereken sorun sokağa indi”

Okul idaresi ve okullardaki öğretmenlerin süreç içerisinde yapıcı olduğunu da sözlerine ekleyen Oğuz, konunun okul idaresinden çıktıktan sonra sendikal anlamda büyüdüğüne dikkat çekti. “Okulda çözülmesi gereken sorun sokağa gitti” diyen Oğuz, ‘bu düzenleme yapıldı ancak herkes bunu takacak diye bir kaide yok’ diye konuştu.

“Bugün herkes bone takıp okula mı gitti?”

Her çocuğun kendi özgürlük hakları olduğunu hatırlatan Oğuz, “Çocuğun isteği çoğu zaman ailelerin isteğinin önüne geçiyor. Çocuk tercihini yapıyorsa herkes aynı şekle bürünecek demek değildir bu isteyenlerle ilgili bir durumdur. Bugün herkes bone takıp mı okula gitti? Bu serbestlikten sonra başka durumlar olursa oturulup görüşülür” ifadelerini kullandı.

“Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bakmak lazım”

Konuşmasında dini inançlara saygıları olduğunu da vurgulayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, hiçbir kesimin ‘ben daha çok Müslümanım ya da değilim tartışmasına girmemesi gerektiğini vurgulayarak ayrıştırmadan, ötekileştirmeden konuya bakılması gerektiğini kaydetti. Oğuz, ‘bu kadar eylem varken çocukların eğitim hakkı ne olacak?’ diye de sorarak bu açıdan bakıldığında ne çocukların ne de ailelerin hakkının ödenemeyeceğini kaydetti.

“Erhan Arıklı yanlış yapıyor…”

YDP’nin ‘Anavatan’a Saygı’ eylemini ve konuyla ilgili partiden yapılan açıklamaları da değerlendiren Dursun Oğuz, Erhan Arıklı’nın yanlış yaptığını, bunu da bizzat kendisine ilettiğini söyledi.

Oğuz, şöyle devam etti:

“YDP Bekirpaşa Lisesi’nde eylem yapacaktı, yanlıştı. ‘Anavatan’a saygı eylemi gibi… Bu da yanlış. Bizim toplumsal barışa ihtiyacımız var. Bu ülkede artık Türkiyeli Kıbrıslı partisi yok. Hepimiz daha yaşanabilir bir KKTC bırakmak istiyoruz. Bazı örgütlerin ‘Türkiye evine git’ demesi nasıl doğru değilse bunlar da doğru değil. YDP, KKTC’nin partisidir, Türkiye Cumhuriyeti’nin partisi değil. Her kesimden insan var o partide. Bu yapılan doğru değil, tasvip etmiyorum. Karşıdaki yanlış yaptı diyorsanız, aynı yanlışı devam ettirmemeniz gerekiyor.”

Oğuz: Halkın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’taki sosyal konut projesine değinerek ‘ülke gündemi değişebilir ama bizim esas gündemimiz halka hizmettir’ dedi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’ta 35 yıl sonra başlayan Sosyal Konut projesine değinerek, bu projenin sırasıyla Alayköy, Dipkarpaz, Gazimağusa, Çamlıbel ve Lefkoşa’nın doğusunda devam edeceğini kaydetti.

Gündem Kıbrıs’ta konuşan Oğuz, kırsal kesim arsa hak sahiplerini de 4 bölgede açıkladıklarına vurgu yaparak, bununla ilgili de yeni yasa düzenlemesi yaptıklarını hatırlattı. 10-12 Kırsal kesim arsası hak sahibinin ‘satış’ gerekçesiyle haklarının iptal edildiğini kaydeden Oğuz, “Devlet size ev yap köyünde kal diyor, sen onu satamazsın. Hak sahipleri haklarını alsın yapsın. 2 yıl içerisinde yapma hakkı olacak” diye konuştu. Oğuz, İlk Evim Kredisi 3’üncü etabının da verildiğini kaydetti, ‘hizmet’ vurgusu yaptı.

“Üstel hükümeti ne söz verdiyse yaptı”

Ünal Üstel hükümetinin ilk günden bugüne ne söz verdiyse yaptığının altını çizen Oğuz, büyük adımlar atıldığını vurgulayarak bunların ‘istikrarın karşılığı’ olduğunu kaydetti. “Halkın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz” diyen Oğuz, “Gündem değişebilir ama bizim esas gündemimiz halka hizmettir” diye konuştu.