İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bugün Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz kabulde yaptığı konuşmada, evlilik dışı veya yurt dışından gelen kişilerin Thalassaemia hastalığının bilincinde olması ve sıkıntıya düşmemesi adına birtakım tedbirler alması konusunda Bakanlığın gerekli çalışmaları başlatacağını belirtti.

Beşevlerli: "Ülkede Thalassamia ve orak hücreler anemisi hastalıklarında ciddi artış var"

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli kabulde yaptığı konuşmada, ülkede thalassamia ve orak hücreler anemisi hastalıklarında ciddi artış gözlemlendiğini kaydetti.

Ülkeye eğitim, çalışma izinli ve oturma izinli gelen vatandaşların bu hastalığın bilincinde olmadığına dikkat çeken Beşevlerli, hastalığın kontrolsüz şekilde arttığını söyledi.

Beşevlerli, çalışma ve oturma izinleri için talep edilen sağlık testlerine taşıyıcılık testinin de eklenerek yapılmasının, taşıyıcı bireylerin bilinçlendirilmesinde ve thalassamia vakasının artmasını önlemekte önem arz ettiğini belirtti.

Kan ve ilaç bulmakta zorlandıkları bu dönemde kampanyalarla ayakta durduklarını söyleyen Beşevlerli, birkaç yıla kadar doktor bulmakta da zorlanacaklarını ifade etti.

Yurtdışından gelen thalassamia doğumları durdurabilme ve insanları bilinçlendirmenin önemine vurgu yapan Beşevlerli, günden güne artan vakaların istatistik verilerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Beşevlerli, "artan vaka sayılarından dolayı mevcut thalassamia hastalarının tedavilerinden geri kalmaya başladığını, bu durumun devlete külfet yarattığını" söyledi.

‘’Bizim bu kadar hasta sayısına mali olarak katkı sağlamamız mümkün değildir. Kapasitemizin durumu ortadadır.’’ diyen Beşevlerli, Muhaceret Dairesi’nin taşıyıcılık testini zorunlu hale getirmesini talep ettiklerini belirtti.

Beşevlerli, Thalassaemia Derneği’ne verilen arazinin hudutlarının belirlenmesi konusunda Tapu Dairesi’nden konuyla ilgili girişim yapması yönünde yardım talebinde de bulundu.