Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu dönemin takımlar için çok zor olduğunu belirtti.

Buruk, "Afrika Kupası'na giden oyuncular Trabzon’da 3 tane bizde 2 tane var. Transfer dönemi ayrılacak, kalacakların, sakatlıkların çok olduğu çok yoğun maç periyodundan geçiyoruz. Biz bir nebze kadro olarak daha toparlanmış bir kadroyduk. Yani en azından Icardi’nin kulübeye geri dönmesi, sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte daha ideal bir kadroya sahiptik." şeklinde konuştu.

Maçın başı özellikle Trabzonspor’un uzun toplarla direkt oyunla oynayacağını bildiklerini dile getiren Buruk, şöyle devam etti:

"MAÇI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Burada ikinci toplar önem kazanıyordu. İlk yarı bunu çok fazla yaptılar. 1-0’lık üstünlük belki ilk yarının son 10-15 dakikası çok iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Onun dışındaki oyunumuzun özellikle ikinci yarıya başlangıcımız, devamımız ve sonrasında girdiğimiz pozisyonlar attığımız gollerle maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki Trabzonspor’da bir tepki verdi oyun içerisinde kalmaya ve skora yaklaşmaya çalıştı. Ama genel olarak baktığımızda daha üstün olan takım bizdik. Bugün sonlandırmayı iyi yaptık. Galatasaray takımı çok fazla pozisyona giriyordu ama sonlandırmayla ilgili problem yaşıyordu. Bugün bunu iyi bir şekilde başardık."

Buruk, Galatasaray taraftarına da teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda burada da yanımızdalardı, onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu galibiyeti onlara hediye etmek istiyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çünkü bugün birçok oyuncu farklı mevkide oynasa da kendileri için en iyisini yapmaya çalıştılar, takım için çalıştılar ve çok önemli bir galibiyete imza attılar." diye konuştu.

"Uzun zamandır Galatasaray takımımın sosyal medya üzerinden de bir çok şekilde yıpratılmaya çalışıldığını net bir şekilde bilmiyoruz." diyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

TARAFTARA ÇAĞRI

"Ama bu akşam özellikle her oyuncumuzun ve kadromuzun ne kadar değerli olduğunu gösterdik. Oynadıkça hepsinin çok daha iyi performansı vereceğini göstermiş olduk. Bu gece de bizim için önemli. Ben Galatasaray taraftarına tekrar kenetlenme çağrısı yapacağım. Her zaman yanımızdalar. Ama camia olarak da takım olarak da taraftarımızla birlikte yine geçen seneki yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Onların tekrar takımımızın yanında en güçlü şekilde olmalarını istiyorum. Biz de onlar için sahada elimizden geleni yapacağız."

"BU SKORU KİMSE BEKLEMEZDİ"

Buruk, şampiyonluk yarışına ilişkin de, "İki takımın da oynayacağı çok maç var. Biz sahaya odaklanıyoruz. Maç maç gideceğiz. Bunun için savaşacağız. Bu akşam Trabzon deplasmanında galip gelmek önemli başarı. Çünkü güzel bir stat, önemli seyircileri var. Bu atmosferde maç kazanmak kolay değil. Biz bu sonucu aldığımız için mutluyuz, önemli skor aldık. Maç öncesi bu kadar skorun oluşacağını kimse beklemezdi." diyerek sözlerini tamamladı.