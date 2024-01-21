Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erhan Arıklı'ya madde madde göndermelerde bulundu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın geçtiğimiz günkü sözlerini hatırlatan Erhürman, Arıklı'nın söz konusu sözlerinin 'itiraf' olduğuna dikkat çekti.

Erhürman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Arıklı'dan İtiraf...

"Bugüne kadar 23 bin civarında 'taşıma izni' verildiğini belirten Arıklı, 'Bu izinler gelmiş geçmiş bütün Bakanlıklar döneminde verildi, sıra YDP’ye gelince kıyametler kopuyor. Çünkü bazılarına göre YDP’liler bu ülkede hala eşit vatandaş değil. Onlar bazı hakları kullanamazlar".

1.Sözünü ettiğiniz "hak", iktidarda olan veya Ulaştırma Bakanlığı'nı elinde bulunduran siyasi partinin mensuplarına değil, mevzuata göre bunu elde etme olanağı bulunan KKTC vatandaşlarına aittir. Dolayısıyla aslında bu açıklamanız bu "hak"kı mevzuata göre değil parti rozetine göre kullandırdığınızın itirafıdır.

2."Eşit vatandaşlık" parti rozetine göre değil mevzuata göre değerlendirme yapıldığı zaman söz konusu olur.

3.Bu itirafın ardından başvurduğunuz ve daha önce de ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda başvurduğunuzu bildiğimiz "ayrımcılık" retoriği, itiraf ettiğiniz ve sizin tarafınızdan yapılan parti rozetine bakarak "hak" dağıtma ayrımcılığını örtüp bastırmaya yetmez!

Bu "hak" dağıtımını yaparken YDP'liler arasında bir "ayrımcılık" yapıp yapmadığınızın takdirini ise YDP'lilere bırakıyorum!.."