Öksüz, iki gün önce yaptığı değerlendirmelerin sahadaki gelişmelerle doğrulandığını ifade ederek, influenza A virüsünün son dönemde baskın hale geldiğini, bunun da hastaneler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu kaydetti.

“VAKA SAYILARI HIZLA ARTIYOR”

Son bir hafta içerisinde Güney Kıbrıs’taki sağlık otoriteleri ile Kuzey Kıbrıs’ta sahada görev yapan eczacıların, influenza vakalarında belirgin artış yaşandığını bildirdiğini aktaran Öksüz, mevsimsel griplerin yanı sıra influenza A vakalarının onlarca kişinin hastaneye yatışını gerektirdiğini belirtti. Tanı konulan vaka sayısının yüzlerce kişiye ulaştığını vurgulayan Öksüz, son iki gün içerisinde Güney Kıbrıs’ta yaşlılar ve risk gruplarında ölümlerin raporlanmaya başlandığını da ifade etti.

“BU TABLO BASİT BİR SOĞUK ALGINLIĞI DEĞİL”

Grip benzeri semptomlarla eczanelere başvuran hastalara ilişkin gözlemlerini paylaşan Öksüz, test yapılan her üç hastadan birinin influenza A pozitif çıktığını belirterek, “Bu tablo hafif bir soğuk algınlığı değil, gerçek bir viral grip dalgasıdır. İnfluenza B vakaları da mevcuttur” değerlendirmesinde bulundu.

“KKTC’DE RESMİ VERİ YOK”

KKTC’de influenza vakalarına ilişkin resmi kaynaklardan paylaşılan güncel bir veri bulunmadığını dile getiren Öksüz, buna rağmen sahadaki eczacı meslektaşlarının mevsimsel influenza vakalarının artış eğiliminde olduğunu net şekilde teyit ettiğini kaydetti.

“UYGUN TEDBİRLER ALINMAZSA SONUÇ AĞIRLAŞIYOR”

İki gün önce vaka artışlarının hafife alınmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunduğunu hatırlatan Öksüz, gelinen noktada vaka sayılarında ciddi artış, hastaneye yatışlar, ölümler ve sağlık sistemi üzerindeki baskının açık biçimde ortaya çıktığını söyledi. Bu durumun tesadüf olmadığını vurgulayan Öksüz, “Epidemiyolojik verilerin dikkate alınmaması, kısa sürede ağır sonuçlar doğurabiliyor” ifadelerini kullandı.

SAHADAN NET GÖSTERGELER

Öksüz’ün paylaştığı değerlendirmeye göre:

İnfluenza vakalarında ciddi artış yaşanıyor.

Reçeteye tabi antibiyotik kullanımında belirgin yükseliş görülüyor.

Test sonuçları, grip etkeninin giderek daha yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor.

Test sonuçları, grip etkeninin giderek daha yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor.

Özellikle yaşlılar ve risk grubundaki bireyler açısından tablo daha kritik seyrediyor.

“GECİKİLMEMELİ”

Toplum sağlığı açısından ortak sorumluluğa dikkat çeken Öksüz, tedbir almak için henüz geç olunmadığını ancak gecikilmemesi gerektiğini vurguladı. Öksüz, korunma önlemlerinin birlikte uygulanmasının önemine işaret ederek, “Önlemek, tedaviden daha etkili ve daha düşük maliyetlidir” değerlendirmesinde bulundu.