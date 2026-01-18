Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından 300 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:

  • 152 sürücü yasal hız sınırının üzerinde sürat yapmak,

  • 10 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

  • 1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

  • 2 sürücü sigortasız araç kullanmak,

  • 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

  • 8 sürücü muayenesiz araç kullanmak,

  • 19 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

  • 14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

  • 1 sürücü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak,

  • 4 sürücü araç ışık kurallarına uymamak,

  • 1 sürücü susturucusuz egzozlu araç kullanmak,

  • 80 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini vurguladı.