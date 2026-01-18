Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından 300 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:
-
152 sürücü yasal hız sınırının üzerinde sürat yapmak,
-
10 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
-
1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
-
2 sürücü sigortasız araç kullanmak,
-
8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
-
8 sürücü muayenesiz araç kullanmak,
-
19 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
-
14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,
-
1 sürücü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak,
-
4 sürücü araç ışık kurallarına uymamak,
-
1 sürücü susturucusuz egzozlu araç kullanmak,
-
80 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ülke genelinde aralıksız devam edeceğini vurguladı.