Bunlar da ilginizi çekebilir

Hasipoğlu: Yeşil hat tam bir ağlama duvarına çevrildi!

80 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

152 sürücü yasal hız sınırının üzerinde sürat yapmak,

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:

Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından 300 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı .

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.